12.02 14:30 MIGnews.com

Мэрил Стрип ответила Трампа на его критику

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Голливудская актриса Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления на мероприятии "Кампания за права человека" (одна из крупнейших ЛГБТ-организаций в Штатах – ред.) ответила Трампу, который назвал ее "переоцененной" актрисой.Аудитория встретила Стрип восторженными овациями, после чего, она заявила, что сейчас она является "самой перепуганной" актрисой."Я наиболее переоцененный и наиболее приукрашенный, а сейчас - я наиболее переруганный актер своего поколения", - шутливо отметила 67-летняя актриса.Мэрил Стрип также подчеркнула, что глава государства своими действиями может "пробудить страну", заставив задуматься о хрупкости свободы, пишет Associated Press.Напомним, что Дональд Трамп после того, как актриса театра и кино получила премию "Золотой глобус", назвал ее "слишком переоцененной".