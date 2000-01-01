Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/www.GlynLowe.com 12.02 14:30   MIGnews.com

Мэрил Стрип ответила Трампа на его критику

Голливудская актриса Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления на мероприятии "Кампания за права человека" (одна из крупнейших ЛГБТ-организаций в Штатах – ред.) ответила Трампу, который назвал ее "переоцененной" актрисой.

Аудитория встретила Стрип восторженными овациями, после чего, она заявила, что сейчас она является "самой перепуганной" актрисой.

"Я наиболее переоцененный и наиболее приукрашенный, а сейчас - я наиболее переруганный актер своего поколения", - шутливо отметила 67-летняя актриса.

Мэрил Стрип также подчеркнула, что глава государства своими действиями может "пробудить страну", заставив задуматься о хрупкости свободы, пишет Associated Press.

Напомним, что Дональд Трамп после того, как актриса театра и кино получила премию "Золотой глобус", назвал ее "слишком переоцененной".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:55
Нетаниягу: Мы не заинтересованы в эскалации
15:48
Израиль: Берегись смартфона
15:21
Теннис в ауте
15:04
Суд в Хайфе: емкость с аммонием должна быть осушена
14:57
Аэропорт Гамбурга эвакуирован, ранены 50 человек
14:24
Иерусалим и Бен-Гурион соединит круглосуточный автобус
14:05
Эрдоган: операция в Сирии продолжится в Ракке
13:49
Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите
13:36
Американские магазины отказываются от продукции Trump Home
13:06
Протестующие против изнасилования чуть не сожгли ребенка  
13:05
Австрийская полиция разыскивает двойника Гитлера
12:36
Еврокомиссар подсчитал, во сколько Brexit обойдется Германии
11:57
Поп-звезда поддержала BDS и отменила концерт в Израиле
11:38
Как ортодоксы откупались от призыва
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus