Мэрил Стрип ответила Трампа на его критику

Голливудская актриса Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления на мероприятии "Кампания за права человека" (одна из крупнейших ЛГБТ-организаций в Штатах – ред.) ответила Трампу, который назвал ее "переоцененной" актрисой.
Аудитория встретила Стрип восторженными овациями, после чего, она заявила, что сейчас она является "самой перепуганной" актрисой.
"Я наиболее переоцененный и наиболее приукрашенный, а сейчас - я наиболее переруганный актер своего поколения", - шутливо отметила 67-летняя актриса.
Мэрил Стрип также подчеркнула, что глава государства своими действиями может "пробудить страну", заставив задуматься о хрупкости свободы, пишет Associated Press.
Напомним, что Дональд Трамп после того, как актриса театра и кино получила премию "Золотой глобус", назвал ее "слишком переоцененной".