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flickr 12.02 13:36   MIGnews.com

Американские магазины отказываются от продукции Trump Home

Две крупные сети супермаркетов в США Sears и Kmart, решили отказаться от продукции Trump Home. Компании сняли с продажи в онлайн-магазинах более 30 товаров бренда, принадлежащему президенту Дональду Трампа, пишет Reuters.

Представители объясняют, что причиной данного решения послужило резкое снижение рентабельности продукции Trump Home.

Также, по словам официального представителя холдинга Sears (в который входят обе сети супермаркетов – ред.) к такому шагу подтолкнула необходимость "оптимизировать онлайн-ассортимент" компании.

На данный момент холдинг планирует сосредоточиться на товарах, приносящих максимальную прибыль, подчеркнул представитель.

Отныне потребители Sears и Kmart не смогут приобрети предметы мебели, зеркала и постельные принадлежности продукции Trump Home.
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