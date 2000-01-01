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Нетаниягу летит на важнейшую для безопасности страны встречу 12.02 12:17   MIGnews.com

Нетаниягу летит на важнейшую для безопасности страны встречу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на открытии заседания правительства утром 12 февраля.

Нетаниягу заявил: “Завтра я вылетаю в Вашингтон на встречу с Трампом. Эта встреча - чрезвычайно важна для безопасности Израиля и для интересов обеих сторон”.

Нетаниягу добавил: “В последние дни я провел серию встреч с представителями всех структур безопасности Израиля. Моя мотивация сегодня - усиление связей с Соединенными Штатами. Это требует от нас ответственной и продуманной политики”.

Нетаниягу отреагировал на угрозы министра образования и лидера Еврейского Дома Нафтали Беннета. Беннет грозит “землетрясением” в случае провозглашения независимого палестинского государства. Нетаниягу заявил: “Полагать, что нет вообще никаких границ - ошибка”.

Ранее Беннет в facebook написал: “Если в той или иной форме снова вспомнят о провозглашении независимости Палестины, о формуле два государства для двух народов, мы очень скоро все это почувствуем на собственной шкуре. Будет землетрясение”.

Министр культуры Мири Регев указала Беннету: “Мы не должны учить министров или премьер-министра историческому значению и важности для безопасности Государства Израиль Иудеи и Самарии”.

Регев подчеркнула: “Трамп говорит совершенно в ином духе, нежели говорила предыдущая американская администрация. Они говорят, что поселения не являются препятствием на пути к миру. Есть очень большая разница между статусом резидентов и статусом территории. Существует широкий спектр решений для жителей территорий”.
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