12.02 11:57 MIGnews.com

Поп-звезда поддержала BDS и отменила концерт в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Австралийская певица Натали Имбрулья сообщила, что отменяет концерт в Израиле, который должен был состояться 1 марта текущего года. Исполнительница решила не выступать в израильском государстве под влиянием антиизраильской организации.О своем решение, Имбрулья, которая была на пике славы в 1990-е годы, объявила в воскресенье, 12 февраля.Антиизраильская организация развернула кампанию под названием "Не выступайте в государстве апартеида" в Facebook. Целью антикампании было убедить Натали Имбрулью не приезжать в Израиль.Группа развернула кампанию после того, как Израиль принял закон о форпостах, который легализует еврейские поселения в Иудее и Самарии. После того, как Имбрулья отменила концерт в Израиле, организация выразила удовлетворение таким решением певицы.