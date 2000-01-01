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instagram.com 12.02 11:57   MIGnews.com

Поп-звезда поддержала BDS и отменила концерт в Израиле

Австралийская певица Натали Имбрулья сообщила, что отменяет концерт в Израиле, который должен был состояться 1 марта текущего года. Исполнительница решила не выступать в израильском государстве под влиянием антиизраильской организации.

О своем решение, Имбрулья, которая была на пике славы в 1990-е годы, объявила в воскресенье, 12 февраля.

Антиизраильская организация развернула кампанию под названием "Не выступайте в государстве апартеида" в Facebook. Целью антикампании было убедить Натали Имбрулью не приезжать в Израиль.

Группа развернула кампанию после того, как Израиль принял закон о форпостах, который легализует еврейские поселения в Иудее и Самарии. После того, как Имбрулья отменила концерт в Израиле, организация выразила удовлетворение таким решением певицы.


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