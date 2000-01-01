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Как ортодоксы откупались от призыва | Фото: Thinkstock12.02 11:38   MIGnews.com

Как ортодоксы откупались от призыва

Арест 25-летнего обитателя Иерусалима, уклонявшегося от призыва, привел к вскрытию подпольной сети, выдававшей членам ультра-ортодоксальной общины освобождения от службы в ЦАХАЛе.

Около месяца назад полиция задержала молодого человека, участвовавшего в массовых беспорядках перед призывным центром в Иерусалиме. После допросов и обысков в доме арестованного были обнаружены медицинские документы, подписанные психиатрами и представленные военным властям в качестве доказательств невозможности призыва по медицинским показаниям.

По мере продвижения расследования полицейские пришли к выводу о том, что они наткнулись на сеть, занимавшуюся помощью в уклонении от службы молодым ортодоксам. В центре ее находился арестованный и еще один человек, которые за деньги инструктировали призывников о том, как следует себя вести и к кому обращаться для того, чтобы получить освобождение от службы.

Перед встречей с психиатром ортодоксам подробно объясняли, как следует себя вести. Полиция передала все обнаруженные ею медицинские документы военным властям для пересмотра решений о призыве.

В ходе расследования были допрошены несколько психиатров. Два организатора сети арестованы, сроки их содержания под стражей несколько раз продлевались судом. Окружная прокуратура Иерусалима подчеркивает, что речь идет об “очень сложном и расследовании, вскрывшемся организованную инфраструктуру уклонения от военной службы, основанную на мошенничестве и взятках”.
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