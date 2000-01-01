12.02 11:31 MIGnews.com

Ривлин выступил против закона о форпостах

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Президент Израиля Реувен Ривлин заявил на прошлой неделе, что он выступает против закона о регулировании, который был принят Кнессетом 6 февраля, пишет газета Haaretz.Как утверждает издание, на прошлой неделе Ривлин встретился с политиками и заявил им, что он опасается исхода принятия закона и его реализации. По его словам, закон о форпостах заставляет выглядеть Израиль "государством апартеида"."Государство Израиль признает международный закон, запрещающий стране применять свои законы о земле, которая не находится под ее суверенитетом. Если все-таки государство идет на такой шаг, то это называется юридической какофонией. Это заставляет Израиль выглядеть как "государство апартеида", - пояснил президент.Президент также добавил: "Это больше не должно обсуждаться. Израилю категорически запрещается применять правовое регулирование на территориях, которые находятся не под его суверенитетом".