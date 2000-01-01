12.02 11:20 MIGnews.com

Израиль: Безработица на минимуме

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В 2016 году безработица в Израиле снизилась до исторического минимума — 4,8%. В теории, ситуация, при которой безработица снижается ниже 5%, считается полной занятостью, то есть не работают только те, кто находятся в процессе смены места работы, либо отслужили в армии или закончили учебу и намерены начать работать в ближайшее время.В декабре 2016 число израильтян в возрасте старше 15 лет, которые являются участниками рынка труда, составило 3.954 миллиона человек, из них 3.784 миллиона работающих и почти 170 тысяч безработных. Среди мужчин процент безработных снизился с 4,4% в ноябре 2016 года до 4,2% в декабре, среди женщин процент безработных снизился с 4,5% до 4,4%.Несмотря на то, что уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года снизился во всех регионах страны, бросается в глаза разница в количестве безработных в центре страны и на периферии. В округе Иерусалима уровень безработицы составляет 6%, на севере страны — 5,1%, в центре — 3,8%, в округе Тель-Авива — 3,3%, на юге страны — 5,4%. Среди крупных населенных пунктов с населением в 100 тысяч жителей и более, наиболее низкий уровень безработицы в 2016 году был зафиксирован в Бат-Яме — 3,1%. За ним следуют Реховот с 3,2% и Холон с 3,7%. Наиболее высокий уровень безработицы был зафиксирован в Бейт-Шемеше — 9,8%. В Иерусалиме в 2016 году уровень безработицы составил 6,2%, рядом со столицей расположился и южный Ашкелон с 6,1%.Среди общего количества занятых на рынке труда в 2016 году, 3.260 миллиона израильтян являются наемными работниками, которые в среднем работают 36,3 часов в неделю (по сравнению с 35,7 в 2015 году). Часть наемных работников, работающих 50 и более часов в неделю, выросла с 14,1% в 2015 году до 14,8% в 2016 году. Среди мужчин процент работающих более 50 часов в неделю вырос до 21,7%, среди женщин — 7,1%. Что касается наемных работников, получающих зарплату от компаний-посредников, то их число снизилось с 41,3 тысячи человек в 2015 году до 36 тысяч в 2016. Число наемных работников в компаниях в отрасли высоких технологий достигло в 2016 году 297 тысяч человек по сравнению с почти 289 тысячами в 2015 году. Другими словами, 9,1% наемных работников в Израиле работают в компаниях высоких технологий: всего речь идет о примерно 190 тысяч мужчин и 107 тысяч женщин.