Иранцы требуют отставки Хаменеи

Лидер оппозиционного "зеленого движения" Махди Каруби призвал верхового лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи подать в отставку из-за крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление политика.
В частности, Каруби поинтересовался, на каком этапе Хаменеи узнал, что самолет был сбит иранской ракетой, и почему общественности лгали несколько дней.
Отметим, что 11 января Иран охватили массовые протесты после того, как власти официально подтвердили информацию о том, что именно иранская ракета "случайно" сбила украинский лайнер.
Граждан возмутил тот факт, что власти скрыли правду и изначально заявляли, будто крушение самолета произошло из-за проблем с двигателем. Демонстранты скандировали "Долой Хаменеи!", а также жгли портреты ликвидированного командующего бригадами "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.