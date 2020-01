12.01 08:34 MIGnews.com

Израильская разведка помогла в ликвидации Сулеймани

По сообщению американского телеканала NBC израильская разведка помогла в верификации данных о местонахождении и передвижения командующего Силами Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время операции по его ликвидации.Данные, переданные израильской разведкой, подтверждали, что Сулеймани находится в аэропорту Дамаска и вылетает в Багдад.Ранее The New York Times сообщила о том, что Биньямин Нетаниягу был единственным иностранным лидером, который был заранее оповещен об атаке против Сулеймани.The New York Times также намекнула на то, что Нетаниягу знал об операции еще до вылета на саммит лидеров Израиля Греции и Кипра в Афинах.ЦРУ знало о точном местоположении генерала Сулеймани благодаря своим агентам в аэропорту Дамаска. Именно эту разведывательную информацию подтвердили израильтяне.Немедленно после получения подтверждения в воздух были подняты три американских беспилотника. На каждом из них были установлены четыре ракеты Hellfire.Американцы в командном центре наблюдали за тем, как по прибытии в Багдад Сулеймани приветствовал лидер иракской милиции Хашд аш-Шааби.Два лидера сели в седан, стоявший у самолета. Охрана села в минивэн, поехавший за ними.Беспилотники развернулись за машинами. Американские операторы с базы в Катаре, откуда осуществлялось руководство операцией, искали подтверждение идентичностей тех, кто находился в седане, по их телефонным звонкам. Ни у кого не было сомнений в том, что в машине- Сулеймани.Всего были выпущены четыре ракеты. Выживших не было.Ранее американцы и израильтяне согласились с тем, что Сулеймани предпочтительнее ликвидировать до американских президентских выборов.Материал NBC был опубликован после того, как президент Трамп рассказал о том, что решение о ликвидации Сулеймани было принято, чтобы предотвратить атаки против четырех посольств США, которые готовил генерал.NBC сообщает, что подготовка и осуществление операции не включали в себя применение каких-либо революционных технологических новшеств. Питер Сингер, эксперт по военным технологиям в New America Foundation говорит: “Менее чем за одно поколение мы пришли от того, что было абнормальным, из ряда вон выходящим к той точке, где это стало новой нормой. Ни лидеры, ни публика даже и глазом не моргнули”.Точечные ликвидации по типу той, в результате которой был убит Сулеймани представляют собой фундаментальное изменение в способе ведения войны утверждает военный эксперт из Энтони Кордесман. Он говорит: “Это требует по настоящему гигантского разведывательного, мониторингового и подготовительного усилия - такого, с которым, в принципе, не может тягаться ни одна другая страна в мире. Речь идет о чрезвычайно дорогостоящих операциях, требующих больших затрат времени и большого опыта”.