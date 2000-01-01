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Венгрия стала на сторону Израиля по расследованию в МУС | Фото:12.01 08:55   MIGnews.com

Венгрия стала на сторону Израиля по расследованию в МУС

Министра иностранных дел Венгрии Петер Шиярто поддерживает Израиль в незаконности решения главного прокурора Международного уголовного суда о начале расследовании по обвинению в "военных преступлениях" против палестинских арабов.

Соответствующее письмо от своего венгерского коллеги получил министр иностранных дел Исраэль Кац, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что МУС не обладает необходимой юрисдикцией для обсуждения соответствующего дела, а Будапешт разделяет обеспокоенность Иерусалима по поводу политизации суда и нарушения суверенитета Израиля со стороны МУС.

В свою очередь Кац поблагодарил власти Венгрии за их позицию, соответствующую ценностям справедливости и прекрасным отношениям между странами, а также поблагодарил израильских дипломатов, борющихся с решением прокурора МУС, поручив продолжить борьбу с этим решением.


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