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Нетаниягу: Эяль Инон завербован судебной системой | Фото:12.01 07:34   MIGnews.com

Нетаниягу: Эяль Инон завербован судебной системой

По сообщению политического корреспондента телеканала КАН Йоава Карковского, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уверен в том, что юридический советник правительства Эяль Инон “завербован” судебной системой и целенаправленно действует против него.

Нетаниягу якобы заявил своему ближайшему окружению: Эяль Инон был завербован юридическими и политическими фигурами для кампании против Биби”. 

Инон был близок к тому, чтобы самоустраниться от решения по неприкосновенности Нетаниягу, но изменил свое решение после того, как ему позвонили из офиса юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.


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