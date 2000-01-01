13.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Еще одного проиранского командира расстреляли в Ираке
. В Ираке неизвестные расстреляли главаря проиранской бригады "Народные мобилизационные силы Ирака" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.
Моше Кахлон ушел из политической жизни
. Министр финансов Моше Кахлон объявил фракции Ликуда, что не будет участвовать в выборах в 23-й Кнессет.
Крепление лампы упало с потолка Терминала 1 на пассажира
. Израильский портал 0404 сообщает о чрезвычайном происшествии в Терминале №1 международного аэропорта Бен-Гурион.
Трибунал в Гааге начнет издавать ордеры на аресты израильтян
. Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что “с очень большой долей вероятности” международный трибунал в Гааге начнет возбуждать расследования против израильтян.
Украина: массовая драка между евреями и местными в Умани
. Четверо евреев получили легкие ранения в украинском городе Умань в результате потасовки с местными жителями.
Насралла: из-за удара США пострадает Израиль
. Хасан Насралла, лидер террористической группировки "Хизбалла", заявил, что любое будущее нападение США на Иран вызовет ответный удар против Израиля.
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