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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:13.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Еще одного проиранского командира расстреляли в Ираке. В Ираке неизвестные расстреляли главаря проиранской бригады "Народные мобилизационные силы Ирака" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.

Моше Кахлон ушел из политической жизни. Министр финансов Моше Кахлон объявил фракции Ликуда, что не будет участвовать в выборах в 23-й Кнессет.

Крепление лампы упало с потолка Терминала 1 на пассажира. Израильский портал 0404 сообщает о чрезвычайном происшествии в Терминале №1 международного аэропорта Бен-Гурион.

Трибунал в Гааге начнет издавать ордеры на аресты израильтян. Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что “с очень большой долей вероятности” международный трибунал в Гааге начнет возбуждать расследования против израильтян.

Украина: массовая драка между евреями и местными в Умани. Четверо евреев получили легкие ранения в украинском городе Умань в результате потасовки с местными жителями.

Насралла: из-за удара США пострадает Израиль. Хасан Насралла, лидер террористической группировки "Хизбалла", заявил, что любое будущее нападение США на Иран вызовет ответный удар против Израиля.


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