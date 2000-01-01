12.01 17:20 MIGnews.com

Эяль Инон принял решение - Эдельштейн не согласен

הנחיתי את יו"ר סיעת כחול לבן, ח"כ אבי ניסנקורן, לכנס בהקדם האפשרי את הוועדה המסדרת ולהקים את ועדת הכנסת בכדי לדון בחסינות נתניהו.

נתניהו ביקש-נתניהו יקבל. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) 12 января 2020 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Юридический консультант Кнессета Эяль Инон опубликовал решение в воскресенье, 12 января, о том, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн не может предотвратить формирование комитета для рассмотрения просьбы об иммунитете премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Постановление означает, что Эдельштейн должен будет удовлетворить просьбу 65 членов парламента сформировать комитет для рассмотрения просьбы Нетаниягу. Если запрос Нетаниягу об иммунитете отклоняется, его обвинительные заключения могут быть официально поданы в суд.Окружной суд Иерусалима разрешил начать судебное разбирательство по делу о коррупции: "Решение находится в руках депутатов парламента, и они могут, если они считают это правильным, сформировать Комитет Кнессета", - написал Инон в постановлении.Эдельштейн прокомментировал это решение, сказав, что у него никогда не было возможности блокировать Комитет. И добавил, что не согласен с решением Инона, предупредив, что разбирательство в комитете по вопросу об иммунитете для Нетаниягу будет "джунглями или реалити-шоу".Спикер Кнессета также обвинили "Кахоль Лаван" в клевете."Я стал жертвой агрессивной кампании по политизации своей роли", - сказал он. "Те, кто обвинял меня в том, что я не государственный деятель, прослужили недостаточно долго, чтобы понять, что такое государственное управление".Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, в свою очередь, заявил, что хочет, чтобы комитет был создан как можно скорее. Ганц написал в Твиттере, что Нетаниягу придется столкнуться с последствиями его собственной просьбы.