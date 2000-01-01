12.01 16:27 MIGnews.com

"Ликуд" направил петицию в Верховный суд против Эяля Инона

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Партия "Ликуд" подала петицию в Верховный суд в воскресенье, 12 января,​​ с просьбой издать судебный запрет против юрисконсульта Кнессета Эяля Инона.Ранее он опубликовал юридическое заключение, которое может позволить парламенту рассмотреть - и, вероятно, отклонить - просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу об иммунитете от судебного преследования.Инон намерен выдать юридическое заключение о законности парламентской процедуры спикера Кнессета Юлия Эдельштейна о формировании комитета законодателей, уполномоченных рассматривать просьбу Нетаниягу об иммунитете. Инон должен был объявить о своем решении в 4 часа дня.В воскресенье утром депутат "Ликуда" Мики Зоар подал петицию, призывающую Верховный суд постановить, что Инон не может рассматривать дела из-за "серьезного конфликта интересов". Его жена Амит Мерари, является частью команды прокуроров, которые работали по уголовным делам премьер-министра.