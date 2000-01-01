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Нетаниягу обвинил Иран во лжи о катастрофе самолета МАУ | Фото:12.01 15:39   MIGnews.com

Нетаниягу обвинил Иран во лжи о катастрофе самолета МАУ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил Иран в предоставлении ложной информации об уничтожении украинского гражданского самолета МАУ на прошлой неделе.

"Иран солгал", заявил Нетаниягу в начале еженедельного заседания Кабинета министров в воскресенье, 12 января. "Точно так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут о сбивании украинских самолетов."

"Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это был непреднамеренный запуск, но они лгали намеренно. Они обманули весь мир."

"Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - заключил премьер.

В субботу Иран признал, что его военные случайно выпустили ракету по рейсу 752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" вскоре после его взлета из Тегерана во вторник вечером, в результате чего все 176 человек на борту погибли.




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