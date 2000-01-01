Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Единственная олимпийская чемпионка Ирана сбежала в Европу | Фото:12.01 15:08   MIGnews.com

Единственная олимпийская призерка Ирана сбежала в Европу

Единственная женщина-олимпийская чемпионка Ирана сбежала в Европу, заявив, что Исламская Республика плохо обращается со своими спортсменами.

"Должна ли я начать с привет, прощай или соболезнований?" Написала 21-летняя Кимия Ализаде в Instagram на фарси. Ализаде выиграла бронзовую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Девушка написала, что Иран виновен в "лжи" и "несправедливости" по отношению к спортсменам страны. Далее она заявила, что все, что она хочет, это "тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни".

По словам Ализаде, она соблюдала любой дресс-код, который от неё требовали власти Ирана, и "повторяла все, что они мне сказали сказать… Никто из нас не имеет для них значения".

Название страны, куда сбежала спортсменка не разглашается, однако иранские СМИ говорят о Нидерландах.

Ализаде не первый иранский спортсмен, отправившийся в Европу в знак протеста против жестокого обращения со стороны режима. В ноябре Германия предоставила статус убежища иранскому дзюдоисту Саиду Моллеи.

27-летний дзюдоист попал в заголовки газет после того, как проигнорировал требования иранских официальных лиц отказаться от участия в чемпионате мира по дзюдо, чтобы избежать конкуренции с израильтянами. После проигрыша в полуфинале он отправился в Германию, чтобы начать процесс подачи заявления о предоставлении убежища.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:39
Нетаниягу обвинил Иран во лжи о катастрофе самолета МАУ
15:38
Онколог предупредила о смертельной опасности ряда продуктов
14:52
Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили
14:29
Иранцы в ярости: власти скрывают от нас правду
14:06
Журналист Шимон Риклин - второй в списке Еврейского Дома
13:48
Эяль Инон отложил публикацию своего мнения об иммунитете
13:30
Трибунал в Гааге начнет издавать ордеры на аресты израильтян
13:02
Либерман осудил слив о роли Израиля в ликвидации Сулеймани
13:01
Трюдо продолжает давить на Иран из-за уничтожения Boeing
12:37
Сирена ракетной тревоги в Нахаль-Оз
12:30
Иран отверг предложение США о переговорах
12:21
Крепление лампы упало с потолка Терминала 1 на пассажира
12:07
Медики обнаружили лечебные свойства пива
11:40
Хаменеи обвинили в неумении руководить Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus