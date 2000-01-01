12.01 15:08 MIGnews.com

Единственная олимпийская призерка Ирана сбежала в Европу

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Единственная женщина-олимпийская чемпионка Ирана сбежала в Европу, заявив, что Исламская Республика плохо обращается со своими спортсменами."Должна ли я начать с привет, прощай или соболезнований?" Написала 21-летняя Кимия Ализаде в Instagram на фарси. Ализаде выиграла бронзовую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.Девушка написала, что Иран виновен в "лжи" и "несправедливости" по отношению к спортсменам страны. Далее она заявила, что все, что она хочет, это "тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни".По словам Ализаде, она соблюдала любой дресс-код, который от неё требовали власти Ирана, и "повторяла все, что они мне сказали сказать… Никто из нас не имеет для них значения".Название страны, куда сбежала спортсменка не разглашается, однако иранские СМИ говорят о Нидерландах.Ализаде не первый иранский спортсмен, отправившийся в Европу в знак протеста против жестокого обращения со стороны режима. В ноябре Германия предоставила статус убежища иранскому дзюдоисту Саиду Моллеи.27-летний дзюдоист попал в заголовки газет после того, как проигнорировал требования иранских официальных лиц отказаться от участия в чемпионате мира по дзюдо, чтобы избежать конкуренции с израильтянами. После проигрыша в полуфинале он отправился в Германию, чтобы начать процесс подачи заявления о предоставлении убежища.