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Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили | Фото:12.01 14:52   MIGnews.com

Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили

В воскресенье, 12 января, Биньямин Нетаниягу провел по поводу продления на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

В совещании участвовали министр транспорта Бецалель Смотрич, министра финансов Моше Кахлон, представители таксистов и специалистов в этой области.

"Было принято решение о продлении на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси, с тем чтобы изучить вопросы ее реализации и предоставить возможность продолжения диалога с представителями таксистов. Соответствующее распоряжение было подписано министрами сегодня утром", – сказано в сообщении.


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