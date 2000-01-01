12.01 14:52 MIGnews.com

Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили

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В воскресенье, 12 января, Биньямин Нетаниягу провел по поводу продления на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси.Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.В совещании участвовали министр транспорта Бецалель Смотрич, министра финансов Моше Кахлон, представители таксистов и специалистов в этой области."Было принято решение о продлении на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси, с тем чтобы изучить вопросы ее реализации и предоставить возможность продолжения диалога с представителями таксистов. Соответствующее распоряжение было подписано министрами сегодня утром", – сказано в сообщении.