Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили
В воскресенье, 12 января, Биньямин Нетаниягу провел по поводу продления на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
В совещании участвовали министр транспорта Бецалель Смотрич, министра финансов Моше Кахлон, представители таксистов и специалистов в этой области.
"Было принято решение о продлении на два месяца подготовительного этапа реформы в сфере такси, с тем чтобы изучить вопросы ее реализации и предоставить возможность продолжения диалога с представителями таксистов. Соответствующее распоряжение было подписано министрами сегодня утром", – сказано в сообщении.