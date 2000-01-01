12.01 13:48 MIGnews.com

Эяль Инон отложил публикацию своего мнения об иммунитете

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Юридический советник Кнессета Эяль Инон объявил о том, что откладывает опубликование своего мнения том, может ли нынешний состав Кнессета создать комиссию, которая рассмотрит вопрос о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.Задержка вызвана петицией Ликуда в БАГАЦ с требованием отстранить Иоанна от решения этого вопроса в связи с “серьезным конфликтом интересов”. Супруга Инона является одним из авторов обвинительных заключений против Нетаниягу. Инон заявил, что подождет до публикации постановления БАГАЦа о том, может ли он выносить подобное мнение.Инон заявил, что несмотря на то, что в петиции Ликуда не содержится требования отложить публикацию его мнения, он от его обнародования воздержится “из предосторожности”.Мнение Инона теперь должно быть опубликовано в 16:00. Соответственно, спикер Кнессета Юли Эдельштейн передвинул свою пресс-конференцию, посвященную этой проблеме с 13:15 на 17:00.