12.01 13:30 MIGnews.com

Трибунал в Гааге начнет издавать ордеры на аресты израильтян

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Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что “с очень большой долей вероятности” международный трибунал в Гааге начнет возбуждать расследования против израильтян.На заседании кабинета по безопасности правительства Израиля обсуждались различного рода устрашающие сценарии, в том числе и такие , как издание трибуналом секретных ордеров на арест израильских должностных лиц и их аресты за границей.Месяц назад прокурор международного трибунала в Гааге рекомендовала начать расследования против израильтян по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Также рекомендовано возбудить такие расследования в отношении членов ХАМАСа. Прокурор, Пато Бенсуда, потребовала, чтобы трибунал дал ей одобрение на подобные расследования в течение 120 дней.Профессиональные юристы рассказали членам правительства о том, чего стоит ожидать. Предполагается,что вероятность того, что три судьи международного трибунала примут требования прокурора “очень велика”. За этим последует возбуждение дел против израильских представителей.Юристы подчеркивают, что речь идет о “немедленных рисках”. Они могут случиться просто в связи с открытием расследования - то есть, уже через 90 дней. Юристы говорят, что правительство должно подготовиться к “серьезным последствиям” при осуществлении подобного рода сценария.Также большие проблемы могут возникнуть у чиновников, причастных к израильскому строительству в Иерусалиме, Иудее и Самарии. Над ними также нависает опасность ареста по секретным ордерам.Опасность означает, что израильские должностные лица, посещающие государства, подписавшие договор о международном уголовном трибунале могут быть арестованы и экстрагированы в Гаагу. Речь идет о главах государства, командирах ЦАХАЛа, офицерах и солдатах принимавших участие в боевых действиях. Под такой же угрозой находятся те, кто принимал участие в подавлении мятежей ХАМАСа в приграничной с Газой зоне. Следует отметить, что трибунал поддерживают большинство государств мира - за исключением России и США. Все страны Западной европы, Австралия и Канада, латиноамериканские и африканские государства поддерживают и выполняют решения трибунала.Другая потенциальная опасность - возможность того, что палестинцы и поддерживающие их организации начнут возбуждать иски против израильских компаний и тем самым причинят существенный ущерб. Иски будут выдвигаться против компаний “работающих на территории страны, совершившей военные преступления”. Также могут возникнуть серьезные проблемы с организацией в Израиле концертов иностранных исполнителей и международных спортивных соревнований.