12.01 16:04 MIGnews.com

Нетаниягу: Иран координирует терроризм и лжет

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил причастность Ирана к крушению самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".Соответствующее заявление он сделал 12 января на заседании правительства."Иран не только угнетает свой народ и координирует терроризм на всем Ближнем Востоке, он также привел к гибели 176 человек, а затем скрывал это и лгал международному сообществу. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Хочу отметить смелость иранского народа, который вновь выходит на демонстрации против этого режима", – заявил Нетаниягу.По его словам, протестующие иранцы заслуживают свободы, возможности жить в безопасности и мире, а также всего того, чего их лишает этот режим."Я приветствую введение президентом Трампом новых и очень жестких санкций в отношении этого режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США. Они должны обратиться в Совет Безопасности и там применить санкции, решение о которых было принято в свое время. Хочу сказать еще раз: Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", – добавил Нетаниягу.