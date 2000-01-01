12.01 13:02 MIGnews.com

Либерман осудил слив о роли Израиля в ликвидации Сулеймани

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Лидер НДИ и бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман подверг резкой критике “слив” о роли израильской разведки в верификации местонахождения командующего Силами Аль-Кудс генерала Касема Сулеймани в международную прессу.Соответствующая информация была опубликована газетой New York Times.Либерман заявил: “Неопределенность и молчание - это правильный курс. У меня большой опыт в такого рода публикациях, в особенности, в New York Times. Они обычно опираются на израильские источники. Я бы порекомендовал проверить - кто стоит за этим сливом”.