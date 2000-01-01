12.01 10:17 MIGnews.com

Моше Кахлон ушел из политической жизни

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Министр финансов Моше Кахлон объявил фракции Ликуда, что не будет участвовать в выборах в 23-й Кнессет. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался его переубедить, но Кахлон сообщил ему, что чувствует себя “опустошенным” и желает провести время со своими внуками.Слухи о неизбежном уходе Кахлона появились летом, но лишь теперь они подтверждены официально. Уже с апреля 2019 года Кахлон прекратил появляться на публике и в прессе. Он не высказывал своих политических взглядов и отношения к происходящему - но продолжал работать в качестве министра финансов. На выборах в сентябре 2019 он по прежнему занимал пятое место в предвыборном списке Ликуда.Перед объявлением об уходе Кахлон поговорил с премьер-министром Нетаниягу. Он сообщил ему, что совершенно “вымотался” после пяти интенсивных лет работы в министерстве финансов. Несмотря на все уговоры нетаниягу, Кахлон настоял на своем, и, как ожидается, официально объявит о своем уходе завтра, 13 января.Предполагается, что пока Кахлон продолжит исполнять функции министра финансов - если только Нетаниягу не решит назначить на его место кого-то другого.В прошлой предвыборной кампании Кахлона использовали как наиболее “социальную” фигуру в партии - опираясь на наследие тех реформ, которые он инициировал. Теперь, после ухода Кахлона, Ликуду потребуется заново пересмотреть свою социальную агенду и даже, возможно, инкорпорировать в свои ряды очередного “борца за социальную справедливость”.Кахлон покинул Ликуд в 2012 году. Он с большим шумом вернулся на политическую арену в 2015, когда на выборах его партия Кулану получила 10 мандатов. За этим, однако, последовал крах апреля 2019. Кулану едва преодолела избирательный порог и получила 4 мандата. Кахлон был вынужден объединится с Ликудом.Кахлон также в свое время несколько раз заявлял, что не будет служить в правительстве премьер-министра, которому предъявлены обвинения - и, как представляется, теперь намерен выполнить это обещание.Газета указывает на то, что в последние месяцы Кахлон не давал интервью и держал себя вне поля зрения прессы.Кахлон такжде оказался косвенно замешанным в скандале "секс за назначения". Газета Гаарец сообщает, что героиня скандала, судья Эти Крайф, переписывалась с Кахлоном во время расследования дела.Кахлон в то время был членом комитета по назначению судей.Крайф, воспользовавшись доверием полицейских следователей, переписку стерла - но она была позднее восстановлена.Крайф утверждает, что стерла сообщения. чтобы “защитить право Кахлона на частную жизнь”. Она говорит: Вся релевантная информация была передана властям”.