12.01 08:20 MIGnews.com

Арабов призывают скупать жилье в еврейских кварталах

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Высший Комитет Мониторинга 11 января организовал всеобщую забастовку в арабском секторе. Причиной забастовки стал снос незаконных строений в Калансуа.Демонстрации протеста были организованы в Калансуа и Умм аль-Фахм.Член Комитета, Ширкан Ариян, призвал арабскую публику ответить на снос незаконных строений скупкой квартир в еврейских кварталах: “Я не вижу никакой проблемы. Пусть молодежь перебирается в еврейские кварталы. Они все равно не позволят нам строить, они все равно не отведут под строительство земли”.Ариян полагает, что такая скупка, или угроза скупки окажут достаточное давление на государство, и оно наконец начнет заниматься проблемой строительства в арабском секторе.