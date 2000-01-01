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Арабов призывают скупать жилье в еврейских кварталах | Фото: Thinkstock12.01 08:20   MIGnews.com

Арабов призывают скупать жилье в еврейских кварталах

Высший Комитет Мониторинга 11 января организовал всеобщую забастовку в арабском секторе. Причиной забастовки стал снос незаконных строений в Калансуа.

Демонстрации протеста были организованы в Калансуа и Умм аль-Фахм.

Член Комитета, Ширкан Ариян, призвал арабскую публику ответить на снос незаконных строений скупкой квартир в еврейских кварталах: “Я не вижу никакой проблемы. Пусть молодежь перебирается в еврейские кварталы. Они все равно не позволят нам строить, они все равно не отведут под строительство земли”.

Ариян полагает, что такая скупка, или угроза скупки окажут достаточное давление на государство, и оно наконец начнет заниматься проблемой строительства в арабском секторе.
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