Арабов призывают скупать жилье в еврейских кварталах
Высший Комитет Мониторинга 11 января организовал всеобщую забастовку в арабском секторе. Причиной забастовки стал снос незаконных строений в Калансуа.
Демонстрации протеста были организованы в Калансуа и Умм аль-Фахм.
Член Комитета, Ширкан Ариян, призвал арабскую публику ответить на снос незаконных строений скупкой квартир в еврейских кварталах: “Я не вижу никакой проблемы. Пусть молодежь перебирается в еврейские кварталы. Они все равно не позволят нам строить, они все равно не отведут под строительство земли”.
Ариян полагает, что такая скупка, или угроза скупки окажут достаточное давление на государство, и оно наконец начнет заниматься проблемой строительства в арабском секторе.