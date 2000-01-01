12.01 07:55 MIGnews.com

Новый скандал в деле Азарии

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Вокруг дела Эльора Азарии, солдата бригады Кфир, признанного на прошлой неделе виновным в убийстве раненного палестинского террориста, вспыхнул новый скандал.После оглашения вердикта суда в дом Азарии явились несколько офицеров ЦАХАЛа, в том числе, командир бригады Кфир полковник Галь Хазут.Целью встречи было снизить напряженность в отношениях между армией и семьей Азарии.Семье было предложено отказаться от идеи подать апелляцию, а также сменить команду защиты. В обмен армия обещала помощь в организации помилования.Семья записала разговор.После встречи адвокаты Азарии написали письмо министру обороны Авигдору Либерману, в котором обвинили армию в попытке воспрепятствовать свершению правосудия.Один из адвокатов Азарии, Эяль Бесерглик заявил: “Это все напоминают темную эпоху, командиры вели себя подобно героям фильма “Крестный Отец”.Бесерглик указал на то, что командир бригады, который 8 месяцев не встречался со своим солдатам “магически появился в его доме посреди ночи”.ЦАХАЛ первоначально пытался отрицать тот факт, что шли переговоры с семьей о дальнейшем ходе процесса и об отмене апелляции. Семья, однако, опубликовала записи разговора.Отец Азарии отверг предложения полковника Хазута, заявившего, что он представляет "всю армию". Чарли Азария сказал: “Я не готов к тому, чтобы у моего сына висело обвинение в убийстве в возрасте 21 года - за то, что он служил в армии и не сделал ничего. С моей точки зрения если нет обвинения в убийстве - нет проблемы. Я не хочу причинять ущерб армии, наоборот, я хочу, чтобы молодежь служила, я хочу сделать заявление : идите и служите, нет у нас другой страны. Мне звонят солдаты и говорят: Слушай Чарли, мы не знаем, когда стрелять разрешено, когда нет. Если я не стреляю - я не действую с оперативной точки зрения. Я стреляю - я окажусь на месте твоего сына. Что я им могу сказать?”