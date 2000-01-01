12.01 08:39 MIGnews.com

Прощальный твит Обамы бьет рекорды популярности

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 січня 2017 р.

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Уходящий американский лидер Барак Обама сделал последнюю запись в президентском Twitter, и это сообщение поставило рекорд по сбору лайков и репостов среди всех его прежних записей в этой соцсети." Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши", — гласит прощальный президентский твит Обамы.На Twitter-аккаунт президента США, который после 20 января перейдёт к следующему главе государства, подписаны 13 млн человек. На текущий момент репост последнего обращения Обамы сделали свыше 722 тысяч пользователей Интернета, а лайки под обращением оставили 1,5 млн человек.После своей инаугурации, которая состоится 20 января, избранный президент США Дональд Трамп собирается продолжить использование личного аккаунта Twitter. Меду тем, его представитель уже сообщил, что президентский Twitter тоже не останется без внимания, причём, политик намерен начать вести его "с чистого листа".