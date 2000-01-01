Прощальный твит Обамы бьет рекорды популярности

На Twitter-аккаунт президента США, который после 20 января перейдёт к следующему главе государства, подписаны 13 млн человек. На текущий момент репост последнего обращения Обамы сделали свыше 722 тысяч пользователей Интернета, а лайки под обращением оставили 1,5 млн человек.
После своей инаугурации, которая состоится 20 января, избранный президент США Дональд Трамп собирается продолжить использование личного аккаунта Twitter. Меду тем, его представитель уже сообщил, что президентский Twitter тоже не останется без внимания, причём, политик намерен начать вести его "с чистого листа".