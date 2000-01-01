13.01 07:12 MIGnews.com

Конгрессмены США: Скорее переместить посольство в Иерусалим

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Группа из более чем 100 членов Конгресса написала новоизбранному президенту США Дональду Трампу, призывая его переместить посольство США в Израиле в Иерусалиме "как только вы вступите в должность", как сообщает Washington Free Beacon.Перемещение посольства из Тель-Авива в Иерусалим было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Менеджер его указал в прошлом месяце, что переезд посольства в Иерусалим "является огромным приоритетом" для Трампа, в то время как израильские СМИ сообщили о том, что переходная команда Трампа уже присматривает возможные места в Иерусалиме для посольства.Письмо конгрессменов было составлено по инициативе республиканца Рона ДеСантиса, сообщает Free Beacon. Он настоятельно призывает Трампа отправить сообщение всему миру, что Соединенные Штаты рассматривают Иерусалим как "вечную столицу еврейского народа", говорится в официальном письме."Мы пишем, чтобы выразить поддержку этой политике и призвать Вас принять оперативные меры и переместить наше посольство в Иерусалим, как только вы вступите в должность", - написали законодатели.