12.01 21:21 MIGnews.com

Сторонникам бойкота Израиля могут запретить въезд

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Комитет Кнессета одобрил спорный законопроект, который запрещает выдавать визы и разрешения на жительство людям, которые поддерживают бойкот Израиля.Законопроект, выдвинутый депутатами Кнессета Бецалелем Смотричем и Ройи Фолькманом, теперь будет представлен на пленуме Кнессета для второго и третьего чтения."Мы должны помнить, что не каждый человек имеет право на въезд в Израиль, и у нас нет никаких причин позволить тем, кто хочет нанести вред государству, прибыть сюда", - сказал Смотрич.Глава комитета, депутат Кнессета Дэвид Амсалем, спросил: "Почему я должен позволить въезд кому-то, кто наносит ущерб моему дому? Мы не боимся критики, но у нас есть национальное уважение!".Среди тех, кто выступил против законопроекта, была член комитета депутат Яэль Герман, которая сказала, что этот законопроект принесет больше вреда, чем пользы.