Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






США: `Путин пытается развалить НАТО` | Фото: Thinkstock12.01 20:57   MIGnews.com

США: "Путин пытается развалить НАТО"

Генерал в отставке Джеймс Маттис, который готовится стать первым кадровым военнослужащим, возглавившим Пентагон с 1950 года, заявил в четверг, 12 января, что он считает, что президент России Владимир Путин пытается "разрушить якорь" американской и европейской безопасности - НАТО.

По его словам, история российско-американских отношений коротка в плане успешных усилий по прочному сотрудничеству. Отметим, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал продолжить укреплять отношения между Соединенными Штатами и Россией.

Президент России Владимир Путин, как сказал Маттис, бывший военный лидер НАТО, "пытается развалить Североатлантический альянс".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:21
Сторонникам бойкота Израиля могут запретить въезд
20:25
16000 мирных иракцев погибли за 2016 год
19:52
Родителям погибшего в теракте младенца выплатят $ 178 млн
19:21
Саудовская Аравия значительно сократила добычу нефти
18:49
Раненная в теракте солдатка пришла в сознание
18:20
Китай назвал США своим главным партнером
16:52
РФ одобрила импорт молочных продуктов из Израиля
16:21
Нетаниягу встретился c министром иностранных дел Норвегии
15:54
Российский рубль оказался в тройке лучших валют
15:38
Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций
15:11
Израиль и Египет укрепляют сотрудничество на Синае
14:43
Азария требует расследовать действия командира бригады Кфир
14:06
Американские танки и солдаты прибыли в Польшу
13:27
Девушка изнасилованная в клубе Алленби 44 умерла
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus