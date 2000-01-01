12.01 20:57 MIGnews.com

США: "Путин пытается развалить НАТО"

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Генерал в отставке Джеймс Маттис, который готовится стать первым кадровым военнослужащим, возглавившим Пентагон с 1950 года, заявил в четверг, 12 января, что он считает, что президент России Владимир Путин пытается "разрушить якорь" американской и европейской безопасности - НАТО.По его словам, история российско-американских отношений коротка в плане успешных усилий по прочному сотрудничеству. Отметим, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал продолжить укреплять отношения между Соединенными Штатами и Россией.Президент России Владимир Путин, как сказал Маттис, бывший военный лидер НАТО, "пытается развалить Североатлантический альянс".