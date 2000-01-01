12.01 22:18 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу принял детей из "Кав меахед"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял в четверг, 12 января, детей из "Кав меахед", как сообщает пресс-служба премьер-министра.Более шестидесяти детей из организации "Кав меахед" приехали сегодня в канцелярию премьер-министра в Иерусалиме, чтобы отпраздновать бар-мицву.Премьер-министр Нетаниягу с супругой поздравили детей и радовались вместе с ними. Дети рассказали премьер-министру, как впервые накладывали тфилин у Стены плача.Фотограф: Коби ГидеонФотограф: Коби ГидеонФотограф: Коби Гидеон