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Фотограф Коби Гидеон, GPO 12.01 19:41   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился c премьер-министром Ямайки

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в четверг, 12 января, во второй половине дня в Иерусалиме с премьер-министром Ямайки Эндрю Майклом Холнессом.

Премьер-министр Ямайки пригласил главу израильского правительства посетить его страну с официальным визитом.

Лидеры двух стран обсудили возможности сотрудничества в области водных ресурсов, сельского хозяйства и внутренней безопасности.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:
"Я думаю, что этот первый визит премьер-министра Ямайки в Израиль имеет для нас вдвое большее значение.
Между нашими странами всегда существовали дружественные отношения. Мы высоко ценим тот факт, что вы не присоединились к последнему абсурдному голосованию против Израиля в ЮНЕСКО.
С первых минут нашей беседы я увидел потенциал для нашего сотрудничества во многих областях, таких, как экономика, безопасность, технологии, и мы в этом очень заинтересованы.
Существует естественная близость между нами, обе наших страны являются демократиями. Каждая из стран сталкивается с различными проблемами, но, сталкиваясь с ними, мы достигаем большего. Я думаю, мы сможем обеспечить лучшее будущее нашим гражданам, если будем сотрудничать, и этот визит – пример сотрудничества.
Вы также пригласили меня посетить Ямайку, и я намерен в будущем это сделать. А сейчас я хочу сказать вам, что мы ценим Ваш визит, и я с нетерпением жду начала нашей встречи".

Премьер-министр Ямайки Эндрю Майкл Холнесс:
"Как и Израиль, Ямайка является сильной демократией. Уже долгое время мы восхищаемся технологическим прогрессом Израиля, особенно в сферах киберзащиты и сельского хозяйства, а также других областях. Потенциал сотрудничества между нашими странами огромен, и Ямайка крайне заинтересована в том, чтобы рассмотреть сотрудничество в этих сферах. Ямайский народ, а также весь Карибский регион – это регион мира, и мы желаем мира всем народам земли.
Мы выражаем соболезнования гражданам Израиля в связи с недавним прискорбным нападением на солдат.
Мы бы хотели развивать с Израилем сотрудничество в экономической сфере. Я верю в то, что путем построения сильных экономик, мы сможем построить мир во всем мире".
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