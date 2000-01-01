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YouTube 12.01 17:40   MIGnews.com

"Мир не откажется от наших технологий ради палестинцев"

Стремление международного сообщества заполучить израильские технологии перевешивает озабоченность по поводу срыва мирного процесса, как заявил генеральный директор канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на этой неделе, утверждая, что последняя резолюция Совета Безопасности ООН с осуждением поселений была просто "всплеском" на радаре.

"Странам придется решить, что в их интересах: быть с Израилем, или без Израиля", - сказал Эли Гронер The Times Израиля в иерусалимском офисе.

"И я не сомневаюсь, что для подавляющего большинства западного мира - и, возможно, более важно, менее развитого мира, который хочет стать более западным - Израиль является частью решения, и они собираются предпочесть сделку с Израилем сделке без Израиля", - отметил он.

С момента присоединения к офису премьер-министра в мае 2015 года, Гронер принимал участие в многочисленных встречах премьер-министр Биньямина Нетаниягу с руководителями стран и международных компаний.

"Я глубоко убежден, что эти страны хотят сотрудничать с Израилем, со всеми рисками, которые это влечет за собой. Они предпочитают работать с нами, чем работать без нас", - подчеркнул Гронер.

Гронер, который вырос в северной части штата Нью-Йорк и переехал в Израиль, когда ему было 15 лет, сказал, что он разделяет видение Нетаниягу о том, что автоматическое антиизраильское большинство в ООН исчезнет в ближайшие годы. Недавнее голосование Совета Безопасности за резолюцию 2334, которая жестко критиковала политику Израиля в отношении поселений, не меняет ту траекторию, что мир все больше и больше прибегает к Еврейскому Государству.

"Эти страны стремятся к экономическому сотрудничеству с Израилем. И точно так же, как невозможно бороться с законами гравитации, невозможно бороться с законами экономической гравитации. Мы знаем, что эти страны хотят, мы знаем, что им нужно, и мы знаем, что мы можем обеспечить их этим. И тогда им становится ясно, что Израиль является частью решения, а не частью проблемы", - продолжил Гронер.

"Резолюция 2334 закладывает основу для тревожной политики, которая может последовать, и мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдет", - подчеркнул он.

Гронер не отрицает, что в тексте резолюции есть тревожные фрагменты, но он утверждает, что Иерусалим знает, как их преодолеть.

"Реакция премьера на резолюции Совета Безопасности является отражением беспокойства", - сказал Гронер. "Но мы делаем все возможное, чтобы бороться с этим решением. Мы считаем, что это было очень плохое решение".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который сократил связи с 14 странами, которые поддержали резолюцию 2334, сказал, что он планирует сотрудничать с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы "либо отменить резолюцию в ООН или изменить ее".

"В ходе дипломатических встреч, которые я посетил с премьер-министром, огромное внимание уделяется израильским технологиям", - заявил Гронер.

Иностранные сановники хотят знать, как Израиль может помочь им бороться с террором и поднять их экономику.
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