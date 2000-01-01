12.01 18:20 MIGnews.com

Китай назвал США своим главным партнером

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Разворот российской внешней политики на Восток на фоне резкого ухудшения отношений с Евросоюзом и США пока не встречает взаимности со стороны ключевого, по мнению Кремля, партнера — Китая, пишет Finanz.ru.Госсовет КНР впервые опубликовал концепцию внешней политики в Азии, в которой ранжировал приоритеты стратегического сотрудничества на международной арене.В этом документе Пекин вновь поставил на первое место в перечне дипломатических задач в АТР отношения с США. Статуса наиболее важного партнера Вашингтон добился даже несмотря на то, что выступает резко против попыток Китая приватизировать спорные территории в Южно-Китайском море и размещает в Южной Корее противоракетную систему THAAD.Отношения с США "оставались стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развивались", цитирует "Коммерсант" стратегию Госсовета.Отношения с Россией поставлены на второе место. РФ названа "крупнейшим соседом и стратегическим партнером".Шанхайская организация сотрудничества, которая активно продвигается Москвой как площадка влияния РФ на азиатский регион, поставлена на предпоследнее место по важности среди региональных организаций.Возможный вклад России в борьбу с терроризмом в Азии не отмечен вовсе."Региональная антитеррористическая структура ШОС даже не упомянута", — констатирует старший научный сотрудник центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.2Возможно, Китай не верит в эффективность ШОС и пробует искать новые инструменты стабилизации в важном для себя регионе. Неслучайно в документе подробно описан новый антитеррористический механизм с участием Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана", — рассуждает он.Третье и четвертое места в списке региональных игроков отведены Индии и Японии. При этом от того, смогут ли договориться пять ключевых стран (включая США, Россию и сам Китай), по мнению авторов доклада, зависит стабильность в Азии.Малым государствам рекомендуется "не выбирать между крупными странами" и развивать взаимовыгодные отношения со всеми одновременно."Документ отталкивается от выступления Си Цзиньпина на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 2012 году", — поясняет старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По его словам, Китай, хочет играть более активную, самостоятельную роль в международных делах."Фактически это попытка предложить собственные правила игры в сфере региональной безопасности", — отмечает Кашин.