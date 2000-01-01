12.01 16:21 MIGnews.com

Нетаниягу встретился c министром иностранных дел Норвегии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Нетаниягу о Парижской конференции: "Речь идёт о конференции, являющейся мистификацией, палестинской аферой под французским покровительством, цель которой привести к принятию дополнительных антиизраильских позиций"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в Иерусалиме с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Мы здесь противостоим большой угрозе со стороны сил террора, которые стремятся уничтожить не только Израиль, но и любые шансы на мир. Но существуют и другие усилия, разрушающие шансы на мир, одним из которых является Парижская конференция. Речь идёт о конференции, являющейся мистификацией, палестинской аферой под французским покровительством, цель которой привести к принятию дополнительных антиизраильских позиций. Это ведёт к отступлению мирного процесса назад, и это не наша вина. Это пережиток прошлого, последняя попытка удержаться в прошлом до того, как настанет будущее".Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде:"Я рад быть здесь снова. Хочу выразить наши искренние соболезнования по поводу теракта, произошедшего в воскресенье".В отношении Парижской конференции министр Бренде сказал: "Мы будем там, но мы сделаем всё, чтобы гарантировать сбалансированный результат. Я с нетерпением жду обсуждения будущего мирного процесса вместе с вами".В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Норвегии подписали совместную декларацию о намерениях в области научных исследований между Израилем и Норвегией.Содержание декларации:В свете давних отношений Израиля и Норвегии в технологической сфере; ввиду того, что обе страны являются мировыми лидерами в области инноваций, научных исследований и продвижения новых бизнесов; в свете соглашений об участии Израиля и Норвегии в программе по научным исследованиям и инновациям ЕС "Офек 2000"; в учетом того факта, что Управление технологических инноваций Израиля и Научно-исследовательский совет Норвегии являются органами, ответственными за научные исследования и разработки; в связи с желанием развивать сотрудничество между Израилем и Норвегией в этой области и признавая, что оно будет служить интересам технологических секторов обеих стран, а также способствовать укреплению дружбы между двумя странами, мы пришли к следующему пониманию:Обе стороны рассмотрят пути – каждая в соответствии с собственными законами, правилами, принципами, процедурами и механизмами - продвижения совместных мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между израильскими и норвежскими организациями, работающими в области исследований, разработок и инноваций.