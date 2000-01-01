13.01 08:48 MIGnews.com

Израиль: Новый год, новые законы

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Наступивший год принес с собой немало законопроектов и новшеств, над которыми законодатель корпел в течение всего прошлого года. Чтобы сохранить атмосферу праздника, коснемся только тех из них, которые сделают нашу жизнь легче и приятнее в новом году. Начнем, как водится. С финансов. Прежде всего, с первого января в очередной раз увеличивается минимальная заработная плата. На этот раз до 5 тысяч шекелей в месяц или 26,88 шекеля в час. Для подростков до 16 лет минимальная зарплата составит 18,82 шекеля в час, от 16 до 17 лет – 20,16 шекеля в час, от 17 до 18 лет – 22,31 шекеля в час.Что касается пожилых людей, то социальная надбавка к пособию по старости увеличится на 131 шекель в месяц на человека. Это только первый этап, далее в 2018 году она будет увеличена еще на 70 шекелей. Также растет, хотя и незначительно, пособие на съем жилья для получателей соцнадбавки. В среднем в месяц речь идет о дополнительных 70 шекелей на человека. В 2018 году оно будет увеличено еще на 80 шекелей, а в 2019 году – еще на 50 шекелей в месяц. Те, кто имеет статус переживших Холокост и получают ежегодное пособие в 3.600 шекелей, получат дополнительные 360 шекелей. также пожилые люди, продолжающие работать, смогут зарабатывать на 300 шекелей больше, не теряя права на социальную надбавку. Для более молодых важно снижение подоходного налога для зарабатывающих до 25 тысяч брутто в месяц, что увеличит их доход в среднем на 100 шекелей в месяц.Частные предприниматели, до сих пор не думавшие о пенсии, с этого года должны будут начать делать отчисления. С 1 января все индивидуальные предприниматели в возрасте от 21 года до 55 лет обязаны осуществлять отчисления в пенсионный фонд. Вырастут в этом году и пенсионные отчисления для наемных работников: размер отчислений, включая компенсации за увольнение, составит 21% от зарплаты, из которых всего 6% будет отчислять работник, а остальное будет отчислять работодатель.С начала года снижаются в среднем на 3, 5% цены на большинство лекарств, продающихся по рецепту, цены на которые фиксированы и контролируются государством. Министры здравоохранения и финансов уже подписали акт о новом прейскуранте. И, напоследок, не забудем государственных служащих, а также охранников и уборщиц, работающих в общественном секторе, которые получат бонус в размере 1.000 шекелей.