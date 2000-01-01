13.01 06:16 MIGnews.com

Израиль: Никаких предупреждений, только штраф

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Начиная с 10-го января, офицеры дорожной полиции, а также добровольцы отдела дорожного движения полиции, потеряют право принятия решения по собственному усмотрению в ситуации с выписыванием штрафа нарушившему правила дорожного движения водителю. Если ранее, водитель, остановленный за проезд на красный свет светофора, разговор по мобильному телефону во время езды, не предоставление права перехода пешеходу, игнорирование знака «Стой», опасный обгон, парковку на стоянке, предназначенной для инвалидов, проезд по обочине и опасный съезд со своей полосы движения, мог, при удачном стечении обстоятельств и хорошем настроении остановившего его офицера дорожной полиции, отделаться предупреждением, то теперь на это не стоит рассчитывать.Кроме того, будут ужесточены условия на замену штрафа предупреждением и в остальных видах нарушений, что и здесь значительно сократит свободу выбора офицера полиции или добровольного помощника. Согласно новым правилам, возможность «легко отделаться» сможет получить только водитель, не совершивший ни одного нарушения и не получивший ни одного предупреждения в течение последних пяти лет.Ужесточение правил выписывания штрафов стало следствием указаний нового начальника транспортного отдела полиции на фоне постоянного роста количества дорожно-транспортных происшествий в течение последних трех лет. Статистика показывает, что многие из них являются результатом грубейших нарушений правил дорожного движения. Анализ выписанных штрафов и предупреждений показывает, что 44% водителей, получивших от офицера полиции предупреждение вместо штрафа, в том же году успели совершить хотя бы одно нарушение правил, зафиксированное полицией. С другой стороны, среди водителей, получивших штраф и вызов в суд, только 26% продолжили нарушать правила дорожного движения.Несмотря на благие намерения руководства полиции, реализация в жизнь новых правил выписывания штрафов будет достаточно сложным делом. С 2010 года по 2015 количество патрульных машин на междугородних трассах Израиля сократилось с 308 до всего 112, что значительно подорвало возможности полиции в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Отсутствие у полиции средств на выполнение поставленных задач является одной из причин роста количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в течение последних четырех лет. В 2016 году на дорогах страны погибли 370 человек.