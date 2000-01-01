12.01 15:38 MIGnews.com

Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций

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Антироссийские санкции необходимо отменить, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью словацкому телеканалу Tablet."Я приветствовал бы отмену санкций, - сказал Земан. - Я уже много раз публично высказывался в пользу отмены санкций. Я вообще против санкций, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже - контрпродуктивны".По словам Земана, введение ограничений только укрепило позиции российского руководства."Американские санкции против Кубы действовали 50 лет и оказались безрезультатными", - напомнил чешский президент.