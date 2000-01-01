Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций
Антироссийские санкции необходимо отменить, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью словацкому телеканалу Tablet.
"Я приветствовал бы отмену санкций, - сказал Земан. - Я уже много раз публично высказывался в пользу отмены санкций. Я вообще против санкций, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже - контрпродуктивны".
По словам Земана, введение ограничений только укрепило позиции российского руководства.
"Американские санкции против Кубы действовали 50 лет и оказались безрезультатными", - напомнил чешский президент.