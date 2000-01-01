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Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций 12.01 15:38   MIGnews.com

Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций

Антироссийские санкции необходимо отменить, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью словацкому телеканалу Tablet.

"Я приветствовал бы отмену санкций, - сказал Земан. - Я уже много раз публично высказывался в пользу отмены санкций. Я вообще против санкций, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже - контрпродуктивны".

По словам Земана, введение ограничений только укрепило позиции российского руководства.

"Американские санкции против Кубы действовали 50 лет и оказались безрезультатными", - напомнил чешский президент.
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