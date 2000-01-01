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Азария требует расследовать действия командира бригады Кфир 12.01 14:43   MIGnews.com

Азария требует расследовать действия командира бригады Кфир

Семья “хевронского стрелка” Эльора Азарии, признанного виновным в убийстве раненного палестинского террориста, потребовала начать следствие против прямого начальника солдата - командира бригады Кфир полковника Гая Хазута.

Хазут предложил семье сделку - в обмен на отказ подачи апелляции и смену команды защиты помощь армии в организации помилования солдата.

Минувшей ночью второй канал израильского ТВ опубликовал записи разговора отца солдата, Чарли Азарии, с полковником Хазутом. Хазут пытается убедить Чарли, что “у апелляции нет шансов”, и адвокаты “выбрали неверную линии защиты”.

Семья обвиняет Хазута в “серьезной попытке воспрепятствовать правосудию”. Адвокаты направили в адрес главного военного прокурора Шарона Эфека письмо с требованием того, чтобы военная полиция расследовала действия командира бригады Кфир.
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