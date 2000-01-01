12.01 23:33 MIGnews.com

Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище

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Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ, ликвидированный местным спецназом, будет похоронен на безымянном кладбище в Анкаре, сообщают региональные СМИ.В соответствии с турецким законодательством родственники Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако они не стали этого делать. После завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции Алтынташ, свой поступок он объяснил недовольством политикой России в Сирии. Убийца был уничтожен турецким спецназом.