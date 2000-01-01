12.01 12:44 MIGnews.com

Ханегби: "Эхуд Барак - предатель"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр по делам регионального сотрудничества Цахи Ханегби в эфире радио Галей ЦАХААЛ назвал бывшего министра обороны Израиля Эхуда Барака “предателем”.Ведущие программу журналисты спросили Ханегби, не напоминает ли сегодняшний день ситуацию 2008 года, когда Эхуд Ольмерт был отстранен от должности премьер-министра после того, как против него начали выдвигать обвинения в коррупции.Тогда Барак заявил, что премьер-министр, в свете выдвинутых против него обвинений “больше не может управлять страной”.Ханегби сказал: “Барак предал Ольмерта, который дал ему пост министра обороны. Барак атаковал его с утра до вечера, надеясь занять его кресло. Барак также предал Амира Переца и вытолкнул его из политической жизни. Но, в конечном итоге, он заплатил за свои собственные политические манипуляции и исчез из общественной жизни. Люди не любят таких махинаций”.Ханегби заявил, что две ситуации сравнить невозможно, поскольку за Нетаниягу - гораздо более стабильная и устойчивая коалиция. Он также отверг возможность того, что Моше Кахлон выйдет из коалиции ради того, чтобы создать новое правительство в Ицхаком Герцогом и “Аводой”.