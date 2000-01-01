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Сенат США одобрил начало отмены реформы Obamacare | Фото: Thinkstock12.01 12:02   MIGnews.com

Сенат США одобрил начало отмены реформы Obamacare

Сенат Конгресса США принял постановление о начале процедуры отмены Программы обязательного медицинского здравоохранения. Она была введена при Бараке Обаме и получила неофициальное название Obamacare, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что за отмену реформы проголосовал 51 сенатор, а против — 48. Сообщается, что представители палаты конгресса рассмотрят эту законодательную меру уже в ближайшее время и проведут голосование за ее отмену.

Напомним, суть Obamacare заключалась том, чтобы каждый незастрахованный гражданин США с субсидиями малоимущим приобрел медицинский полис.
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