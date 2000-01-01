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Россия возобновила уничтожение химоружия | Фото: Thinkstock13.01 04:12   MIGnews.com

Россия возобновила уничтожение химоружия

Российская сторона возобновила уничтожение запасов химического оружия. Соответствующий процесс начался 12 января на объекте в удмуртском поселке Кизнер, передают Вести.ру.

Как пояснил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, в Кизнере находится последний из семи созданных в России объектов по уничтожению химоружия.

"Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте Кизнер", — сообщил Капашин.

Ранее шесть таких объектов полностью выполнили свои задачи, в настоящее время они выводятся из эксплуатации. Оборудование, сооружения и территория, которые напрямую соприкасались с отравляющими веществами, специалисты возвращают в безопасное состояние.

Предприятие по уничтожению химических веществ работает в Кизнере на протяжении трех лет. За это время здесь ликвидировано 75% хранившихся здесь запасов. В настоящее время доля уничтоженных запасов химоружия в России достигла 96,4%, что соответствует более 38,5 тыс. тонн отравляющих веществ.
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