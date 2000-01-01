12.01 10:57 MIGnews.com

Эйтан Кабель дал показания по делу Нетаниягу

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Депутат Кнессета Эйтан Кабель дал показания по делу о возможной договоренности владельца газеты Едиот Ахранот Нони Мозеса и главы правительства Биньямина Нетаниягу.Кабель давал показания по вопросу о законопроекте о газете Исраэль Ха-Йом, инициатором которого он был. Исраэль Ха-Йом - крупнейшая по тиражу газета Израиля, распространяющаяся бесплатно, прямо бьет по интересам Мозеса. В рамках сделки Нетаниягу якобы обещал Мозесу ограничить влияние газеты, в то время как Мозес в обмен должен был снизить масштабы критики в отношении Нетаниягу в подконтрольных ему СМИ.Кабель сообщил о допросе: “Расспросы были коротки. Они хотели проверить, рассказал ли я все, что я знаю. Я реально и понятия не имел о переговорах между этими двумя людьми , и я полагаю, что речь идет о постыдном и бесчестном диалоге”.