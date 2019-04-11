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Либерман - Биби: может быть, ты агент миллиардера Паркера? 11.12 09:04   MIGnews.com

Либерман - Биби: может быть, ты агент миллиардера Паркера?

Лидер фракции Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман счел необходимым в последний перед объявлением новых выборов в Кнессет день обрушиться с жестокими нападками на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Либерман опубликовал пост в фейсбук. Он пишет: “Я никогда не прятался за иммунитетом.  Я финансировал мои судебные издержки за счет кредитов банка, а не из помощи друзей. Может быть, вы - агент богатых людей из других частей мира? Может быть, вы - агент Джеймса Паркера? Может быть, вы - агент Спенсера Пэтриджа? Может быть, вы служите экономическим интересам Натана Миликовски?”

Либерман также сообщил следующее: В последнее время я обнаружил скачок в клевете, подделках и злобных версиях, направленных как против меня лично, так и против моего непосредственного окружения и семьи. Все это - производство творца с улицы Бальфур. Несмотря на то, что перед началом предвыборной кампании в 22-й Кнессет я дал понять,что НДИ поддержит только правительство национального единства, премьер-министр и его люди предлагают все новые “объяснения” моего отказа вступать в правительство ультра-ортодоксов и коррупционеров Нетаниягу. Для тех, кто пропустил, “объяснение” звучит так: “Либермана шантажируют полиция и прокуратура, он боится расследований и работает на судейский истеблишмент”.

Либерман ответил на это обвинение так:"Я прошел через достаточное количество расследований, я финансировал свою защиту из собственного кармана. Если бы я чего-то боялся или хотел бы доставить кому-то удовольствие, я не стал бы поддерживать идею о том, что премьер-министр может исполнять обязанности до вынесения окончательного вердикта по его делу. Так установлено законом, принятом в 2001 году - законом, против которого я голосовал. Но, несмотря на все, я верю в то, что законы должны исполняться - даже те, против принятия которых я голосовал”.

Либерман сильно возмущается и тем, что люди Нетаниягу якобы распространяют слухи о том, что лидер НДИ - агент влияния иностранных интересов: “Еще одна версия, которую я читаю в писаниях придворных журналистов Бальфур: “Либерман - агент”, “Либерман - агент хаоса” с толстыми намеками на на моих друзей. Ваши люди утверждают, что якобы из-за них я отказался принять те или иные должности в правительстве и  не присоединился к вашему узкому правительству. Но я всем дал понять еще во время предыдущей кампании, что без больших изменений в отношениях между религией и государством, таких, как общественный транспорт в шабат, гражданские браки, призыв харедим и гиюр главными раввинами городов, мы в ваше правительство не вступим. Господин премьер-министр, а может быть - это вы агент неизвестных богатых образований из разных частей мира? Может быть, вы - агент богатых людей из других частей мира? Может быть, вы - агент Джеймса Паркера? Может быть, вы - агент Спенсера Пэтриджа? Может быть, вы служите экономическим интересам Натана Миликовски?”


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