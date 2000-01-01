11.12 08:22 MIGnews.com

ПА: выборы в Восточном Иерусалиме обязаны состояться

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Во вторник, 10 декабря, глава кабинета Палестинского органа (ПА) Мухаммад Штайе призвал к международному давлению на Израиль, чтобы обеспечить проведение парламентских и президентских выборов в Восточном Иерусалиме.На встрече с британскими дипломатами в своем офисе в Рамалле Штайе сказал: "Мы не согласимся ни с сценарием, при котором выборы в Аль-Кудсе (Восточный Иерусалим) не состоятся, когда они проводятся во всех палестинских городах и районах"."Проведение выборов в Аль-Кудсе является национальным и политическим приоритетом, а их невыполнение является основой для отделения города от остальной части палестинских территорий", - добавил он.Штайе отметил, что со стороны палестинского руководства во главе с председателем ПА Махмудом Аббасом существует подлинная и серьезная политическая воля к проведению парламентских и президентских выборов. Он сказал, что они призвали международных чиновников вмешаться и оказать давление на Израиль для выборов в "оккупированном городе".В понедельник председатель ПА дал понять, что выборы не состоятся, если Израиль не разрешит голосовать палестинским арабам, проживающим в восточной части Иерусалима. Срок полномочий Аббаса в качестве председателя ПА должен был истечь в 2009 году, но он оставался в должности в отсутствие выборов.