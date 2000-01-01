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Хаменеи: сионистский режим совершил множество преступлений | Фото:11.12 07:54   MIGnews.com

Хаменеи: сионистский режим совершил множество преступлений

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал Израиль, обвинив еврейское государство в совершении злодеяний против палестинских арабов.

"Оккупирующий сионистский режим совершает так много злодеяний, особенно против палестинской нации, полагаясь на поддержку США. Разве эти 70 лет преступлений не являются терроризмом? Почему вы защищаете терроризм против палестинского народа?", - написал он.

Хаменеи по иронии судьбы завершил пост тэгом #HumanRightsDay. В прошлом лидер Ирана несколько раз называл еврейское государство «раком» и угрожал «уничтожить» города Тель-Авив и Хайфу. В прошлом месяце он подчеркнул, что его страна не против евреев, а только против "израильского режима" и государства Израиль, которое он назвал "навязанным государством".

"Мы не антисемиты. Евреи живут в полной безопасности в нашей стране. Мы только поддерживаем народ Палестины и его независимость", - заявил Хаменеи.


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