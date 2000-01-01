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`Правого блока больше не будет` | Фото:11.12 07:21   MIGnews.com

"Правого блока больше не будет"

Один из лидеров правого блока заявил, что, если в среду, 11 декабря, будет распущен Кнессет и назначены третьи выборы, блок из правых партий перестанет существовать, сообщил Иегуда Шлезингер из Исраэль Хайом.

"Этот шаг был правильным в то время. Это было важно сделать, чтобы предотвратить создание левого правительства. Но в следующий раз этого не произойдет", - сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Он добавил, что "если Нетаниягу не сможет сформировать правительство, мы не сможем вернуться к тому, что происходило в последние месяцы, но нам придется искать другие варианты и другие связи".

Опрос на канале 13 News, показал, что если бы выборы состоялись сегодня, в момент, когда Нетаниягу все еще возглавляет "Ликуд", "Кахоль Лаван" укрепились бы до 37 мест.

В такой ситуации "Ликуд" получит 33 места, Объединенный арабский список - 13 мест, а НДИ - 8 мест.

Согласно опросу, если Нетаниягу возглавит "Ликуд", арабский блок левого крыла получит 60 мест, в то время как правый блок без Либермана имеет только 52 места. Напротив, если Гидеон Саар возглавит партию, 35 мест подарят партии Ганца, а "Ликуда" ослабнет до 29 мест.


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