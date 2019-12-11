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Уда обвинил Либермана в расизме | Фото:11.12 21:06   MIGnews.com

Уда обвинил Либермана в расизме

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда жестко ответил председателю главе НДИ Авигдору Либерману, обвинившему арабскую партию в пособничестве терроризму.

Такое заявление он сделал 11 декабря на своей странице в Twitter.

"Мы проводим различие между публикой из России и коррумпированным расистом, который возглавляет соломенную партию под названием НДИ. Единственный бюджет, который Либерман провел в своей жизни, это счет в банке его дочери", – сказал Уда.

По словам лидера "Объединенного списка", новые выборы "поставят Либермана на место", вернув ему статус "неуместного бандита".




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