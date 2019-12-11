11.12 21:06 MIGnews.com

Уда обвинил Либермана в расизме

אנחנו מבדילים בין הציבור הרוסי לגזען המושחת שעומד בראש מפלגת קש שקוראים לה ישראל ביתנו.



התקציב היחיד שליברמן העביר בחייו היה לתוך חשבון הבנק של בתו. 15 מנדטים לרשימה המשותפת תחזיר אותו להיות בריון לא רלוונטי. — Ayman Odeh (@AyOdeh) December 11, 2019

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Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда жестко ответил председателю главе НДИ Авигдору Либерману, обвинившему арабскую партию в пособничестве терроризму.Такое заявление он сделал 11 декабря на своей странице в Twitter."Мы проводим различие между публикой из России и коррумпированным расистом, который возглавляет соломенную партию под названием НДИ. Единственный бюджет, который Либерман провел в своей жизни, это счет в банке его дочери", – сказал Уда.По словам лидера "Объединенного списка", новые выборы "поставят Либермана на место", вернув ему статус "неуместного бандита".