11.12 14:02 MIGnews.com

Аелет Шакед: мне стыдно за мою профессию

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Бывший министр юстиции Израиля и лидер партии ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед выступила на чрезвычайной конференции “Защитим Верховенство Закона”.Шакед сообщила собравшимся: “Мне, впервые в жизни, стыдно за мою профессию - из-за выборов. Я прошу судебную систему - не вмешивайтесь в решение о том, кто будет премьер-министром. И прекратите говорить о Германии каждый раз, когда вам это удобно”.Шакед подчеркнула: "Я знаю юридического советника правительства, я знаю судей Верховного Суда. Я работала с ними четыре года. Я также знаю избирателей правых. И потому я обязана сказать - у судейских нет мандата на формирование правительства, речь идет о рейдерском захвате судейскими демократии в Израиле, общество этого не примет, и я знаю, что этого не произойдет”.Шакед продолжила: “Я вам говорю, просто так это не пройдет. Позвольте народу решить, он не менее велик, чем БАГАЦ”.