11.12 13:06 MIGnews.com

Либерман обвинил две партии в "ненужных третьих выборах"

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Председатель "НДИ" Авигдор Либерман обвинил две партии в ненужных третьих выборах в начале собрания своей партии. Это "Ликуд" и "Кахоль Лаван"."Первый вопрос - почему мы идем на выборы. Я продолжаю говорить, что две основные партии несут ответственность за переход к ненужной избирательной кампании. Помимо борьбы за эго, это важно, что они обе и не хотели единства, предпочитая досрочные выборы.""Мы поддержали план президента, хотя он дал премьер-министру Нетаниягу преимущество", - добавил Либерман. "Кахоль Лаван" вели себя позорно. Они обманули своих избирателей. Члены "Кахоль Лаван" в Кнессета старались изо всех сил угодить харедим, несмотря на их призывы к светскому правительству единства".Либерман также сказал, что Бенни Ганц сформировал бы правительство с Объединенным арабским списком.