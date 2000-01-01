11.12 12:48 MIGnews.com

Смотрич: Нетаниягу всегда предавал религиозный сионизм

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Лидер партии Ихуд Леуми и министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич подверг резкой критике премьер-министра Нетаниягу - за считанные часы до роспуска 22-го Кнессета.Смотрич, в интервью радио Галей Исраэль заявил: “Мы идем вместе с Нетаниягу - с символом, но не человеком. Религиозному сионизму, в отличие от Нетаниягу, не нужно доказывать свою лояльность. На личном уровне Нетаниягу всегда предавал нас и дела все, что возможно ради ослабления и подчинения нашего движения”.На просьбу прокомментировать вероятность того, что юридический советник правительства запретит Нетаниягу участвовать в выборах Смотрич ответил: “Запрет Мандельблитта Нетаниягу участвовать в выборах будет равноценен моему запрету вам транслировать передачи. Мандельблитт может стоять на голове вилять хвостом”.Ранее Иегуда Шлезингер из газеты Исраэль Хайом сообщил, что после выборов “правого блока” больше не будет. Один из лидеров правого блока заявил, что, если в среду, 11 декабря, будет распущен Кнессет и назначены третьи выборы, блок из правых партий перестанет существовать,"Этот шаг был правильным в то время. Это было важно сделать, чтобы предотвратить создание левого правительства. Но в следующий раз этого не произойдет", - сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.Он добавил, что "если Нетаниягу не сможет сформировать правительство, мы не сможем вернуться к тому, что происходило в последние месяцы, но нам придется искать другие варианты и другие связи".Опрос на канале 13 News, показал, что если бы выборы состоялись сегодня, в момент, когда Нетаниягу все еще возглавляет "Ликуд", "Кахоль Лаван" укрепились бы до 37 мест.В такой ситуации "Ликуд" получит 33 места, Объединенный арабский список - 13 мест, а НДИ - 8 мест.Согласно опросу, если Нетаниягу возглавит "Ликуд", арабский блок левого крыла получит 60 мест, в то время как правый блок без Либермана имеет только 52 места. Напротив, если Гидеон Саар возглавит партию, 35 мест подарят партии Ганца, а "Ликуда" ослабнет до 29 мест.